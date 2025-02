Thibaut Courtois adoube déjà Rudi Garcia

Quand Tedesco n’est pas là, Courtois danse.

Le changement de sélectionneur de la Belgique fait les affaires de Thibaut Courtois. En froid avec Domenico Tedesco, ce qui lui avait coûté sa place à l’Euro, le gardien du Real Madrid a retrouvé l’espoir de porter le maillot des Diables rouges avec l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc national. Le Français commencera son mandat le mois prochain avec une double confrontation contre l’Ukraine (20 et 23 mars). Avec ou sans Courtois ? L’intéressé s’y voit déjà.

« Je me réjouis de revenir, confie le portier, qui a déjà échangé avec le nouveau sélectionneur, au Nieuwsblad. J’ai eu un très bon sentiment, un peu comme avec (Carlo) Ancelotti au Real Madrid. Garcia est un gagnant, c’est apparu clairement lors de notre conversation et c’est ce que j’ai entendu. Il me semble être un entraîneur fort, c’est aussi ce que m’ont dit plusieurs joueurs qui ont collaboré avec lui ! » Le CV de Garcia affiche notamment une demi-finale de Ligue des champions avec Lyon, une finale de Ligue Europa avec l’OM et un titre de champion de France avec Lille.

Il pourra y ajouter un parcours héroïque jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du monde en 2026.

Kevin De Bruyne encense Eden Hazard : « Il est juste derrière Ronaldo, Messi et Neymar »