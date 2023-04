Pronostic Lecce Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Udinese accroche Lecce

16e de la Serie A, Lecce n’est pas encore sauvé puisqu’il ne possède que 2 points d’avance sur le Hellas Vérone, qui a effectué une très belle remontée depuis la reprise. Les Lupi sont quant à eux sur une terrible dynamique de 7 défaites et un nul lors des 8 dernières journées de Serie A. Le week-end dernier, les Giallorossi se sont de nouveau inclinés sur la pelouse de l’AC Milan (2-0). La dernière victoire de Lecce remonte à la mi-février sur la pelouse de l’Atalanta. Si Lecce ne veut pas redescendre en Serie B, il doit se ressaisir rapidement. Pour parvenir à conserver sa place en Serie A, Lecce compte notamment sur le réveil du Brésilien Strefezza et du buteur Ceesay.

9e, l’Udinese ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite, puisque le club frioulan possède 16 points de plus que le 1er relégable, le Hellas Vérone. Malgré cette fin sans enjeu, les Zebrette jouent le coup à fond comme lors de leur dernier succès face à la Cremonese le week-end dernier (3-0) . Les Frioulans n’ont pas tardé face au promu en faisant la différence dès la 1re demi-heure avec des buts de Samardzic, Nehuen Perez et Isaac Success. Samardzic fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe derrière Beto (10 buts). En déplacement, les Bianconeri rencontrent plus de difficultés, avec notamment deux lourdes défaites face à Bologne (3-0) et la Roma (3-0) lors des 2 derniers déplacements. Face à une équipe de Lecce qui ne gagne plus, l’Udinese devrait au moins accrocher le point du nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

