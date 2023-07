Marquinhos veut voir Mbappé revenir dans le groupe du PSG

L’avion du retour attend déjà la capitaine rouge et bleu.

Resté à Paris car sanctionné par le club dans le feuilleton de son avenir, Kylian Mbappé secoue le club de la capitale jusqu’à l’autre bout de la planète. Arrivés au Japon, les champions de France ont en effet débuté leur stage de préparation sans leur meilleur buteur. Interrogé par les médias locaux, Marquinhos s’est rapidement exprimé sur le sujet : « C’est une question délicate. Kylian est un joueur exceptionnel, très fort mais la décision passe au-dessus de nous et c’est avec la direction qu’il faut la voir, a répondu le capitaine. On veut toujours évoluer avec les bons joueurs. J’espère qu’une bonne solution sera trouvée, afin qu’il revienne dans le groupe et nous aide cette saison. »

Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a fait savoir au club qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat au-delà de 2024, provoquant la colère de la direction parisienne. Depuis, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé qu’il était hors de question de voir le joueur partir libre et qu’il devrait donc être vendu dès cet été. Dans la foulée du match amical face au Havre, l’intéressé a donc appris qu’il ne serait pas du voyage dans l’Empire du soleil levant, une manière de lui mettre la pression avant le début de saison.

Ou de mettre (encore une fois) le feu au club, avant même le début des hostilités.

