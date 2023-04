Marquinhos après la sortie de Mbappé sur la communication du PSG : « Je pense que c’est réglé »

Tension au PSG, épisode 187 946 134.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé s’en est pris au service communication de son club, critiquant l’utilisation de son image afin de promouvoir la campagne d’abonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club, […] à aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », avait lancé Mbappé, peu en vue lors de la victoire du PSG à Nice ce samedi (2-0), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.

En zone mixte, le capitaine Marquinhos a confié avoir discuté rapidement avec son coéquipier ce même jour : « Quand on est allés au petit-déjeuner, j’ai demandé vite fait, raconte le capitaine parisien. J’ai vu ça et je voulais comprendre ce qu’il s’était passé. Il a expliqué sa vision. Je pense qu’il a discuté avec le club concernant ce qui, selon lui, n’allait pas. Je pense que c’est réglé. » Plus tôt dans le week-end, c’est Christophe Galtier qui avait tenté d’atténuer la situation. « C’est très difficile pour moi de m’exprimer, ça concerne Kylian et le club, il est apparu dans de bonnes conditions, il était souriant, il a écourté sa séance avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match. Il y a eu beaucoup de discussions entre Kylian et le club, et je pense que l’incident ou le malentendu est dissipé », avait expliqué le tacticien français en conférence de presse vendredi dernier.

Tout le monde défend le Kylian Saint-Germain, sublime.