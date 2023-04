Le PSG se relance en s’imposant à Nice

OGC Nice 0-2 Paris Saint-Germain

Buts : Messi (26e) et Ramos (76e) pour les Parisiens

Incroyable, mais vrai : le PSG a retrouvé le chemin des filets ce samedi à Nice, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Muets offensivement depuis le match à Brest le 11 mars dernier (1-2), les Parisiens ont pu compter sur des buts de Leo Messi et Sergio Ramos pour se défaire du Gym. Et les champions en titre se redonnent du même coup une marge sur leur dauphin lensois, tombeur de Strasbourg la veille (2-1). Même s’ils ont un peu mieux négocié le premier acte que d’habitude, les Franciliens ont encore eu une baisse de régime qui aurait pu permettre aux Niçois de recoller. Finalement, Christophe Galtier et son équipe ont su renouer avec le succès après deux revers consécutifs, tandis que les locaux prennent du retard sur l’Europe en étant à la merci des Lyonnais.

Comme face à l’OL dimanche dernier, les Parisiens entament bien la rencontre et jouent très haut dès le coup d’envoi. Une domination illustrée par deux banderilles décochées par le pied gauche de Messi, qui n’inquiètent pas Kasper Schmeichel (3e, 11e). Toutefois, comme depuis quelques semaines, les Franciliens perdent le fil de la rencontre dès que le quart d’heure de jeu retentit. Ce qui permet aux Aiglons de sortir le bec de l’eau, notamment grâce à leur Éléphant Nicolas Pépé qui enroule une frappe non cadrée (15e). Sauf que cette fois, les hommes de Christophe Galtier reprennent vite le contrôle et forcent le Gym à repartir en apnée. Nuno Mendes, qui a vraiment dominé son couloir gauche, adresse un magnifique centre que reprend Danilo de la tête… sur le montant de Schmeichel, battu (22e).

Une demi-heure maîtrisée

Paris continue alors de pousser, en passant par son piston portugais : ce dernier centre par deux fois à ras de terre pour trouver Messi en retrait, un caviar que la Pulga expédie sous la barre du portier danois pour ouvrir le score (0-1, 26e). Et c’est étrangement là que le PSG redonne espoir aux locaux, en offrant des situations aux Niçois. À l’image de Sergio Ramos, qui relance par exemple vers Khéphren Thuram (35e). Gianluigi Donnarumma doit ensuite jouer les héros devant Nicolas Pépé (43e), puis sur une tête de Terem Moffi (45e), pour éviter l’égalisation avant la pause. Au retour des vestiaires, les Azuréens continuent de pousser et pensent égaliser après une reprise dantesque de Dante, au second poteau après un corner botté à gauche… mais manque de chance, le ballon touche la barre puis la ligne puis le poteau (51e) sans jamais entrer.

Donnarumma s’illustre de nouveau sur une tentative de Youssouf Ndayishimiye, et permet à Paris de rester devant (58e). À l’heure de jeu, le PSG se décide enfin à reprendre un peu de maîtrise, et Fabián Ruiz sollicite Schmeichel d’une vicieuse frappe du gauche que le gardien détourne (60e). Alors que le Gym est un peu moins offensif, il n’est cependant pas loin d’égaliser grâce à une tête de Jean-Clair Todibo après un corner que Donnarumma empêche encore une fois de rentrer (70e). Finalement, Sergio Ramos frustre définitivement Nice en dominant Ndayishimiye et Dante dans les airs pour reprendre un corner de Messi de la tête afin de doubler la mise (0-2, 76e). Les joueurs de Didier Digard poussent en fin de rencontre, mais la tête de Danilo s’échoue sur la barre de Donnarumma. Première défaite, pour le coach des Aiglons.

OGC Nice (3-5-2) : Schmeichel – Mendy (Rosario, 68e), Todibo, Ndayishimiye, Dante, Bard (Brahimi, 68e) – Ramsey (Barkley, 83e), Boudaoui (Laborde, 75e), Thuram – Pépé, Moffi (Bouanani, 83e). Entraîneur : Didier Digard.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Ramos, Danilo, Marquinhos – Hakimi, Soler (Zaïre-Emery, 89e), Vitinha, Renato Sanches (Ruiz, 10e), Nuno Mendes (Bitshiabu, 77e) – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.