Lens capitalise contre Strasbourg

Sans être génial, Lens a battu Strasbourg lors de la 30e journée de Ligue 1 grâce à un but marqué lors de chaque mi-temps pour revenir à trois points de la tête du championnat et du Paris Saint-Germain. À l'autre bout du classement, les Alsaciens peuvent s'enfoncer dans la zone rouge à l'issue du week-end.

Lens 2-1 Strasbourg

Buts : Frankowski (11e) et Medina (65e) pour Lens // Gameiro (84e) pour Strasbourg

Au bout de même pas un quart d’heure, la partie était déjà finie. Pas au regard de la physionomie, mais des chiffres qui avaient tout dit : cette saison, Lens ne s’est jamais incliné après avoir ouvert le score, pendant que Strasbourg ne s’est jamais imposé en ayant concédé le premier pion. Dès lors, le tremblement de filet précoce signé Frankowski a éteint tout suspense, alors même que les Sang et Or n’ont pas affiché un superbe visage ou que les Alsaciens auraient peut-être mérité mieux.

Seizième à égalité avec Auxerre (dix-septième, premier relégable) avant les autres duels de la 30e journée de Ligue 1, le Racing a donc encore perdu face au dauphin du classement quand même supérieur et bien plus en confiance. Un dauphin qui, d’ailleurs, ne se trouve provisoirement qu’à trois petites longueurs du Paris Saint-Germain. De quoi placer un peu de pression sur le champion en titre, et s’offrir une fin de saison excitante à souhait.

Malgré Sels et ses coéquipiers…

Favori de la rencontre, qui plus est à domicile, Lens ne met pas longtemps à passer devant au score : dès la onzième minute, Frankoswki est trouvé par Thomasson et trompe Sels pour une ouverture du score validée par la vidéo. Cependant, le gardien ne s’avoue pas vaincu pour autant : devant le même Thomasson ou encore Fulgini, le portier s’impose et garde les Strasbourgeois en vie en première période. Des Alsaciens qui le lui rendent bien, en se montrant déterminés et volontaires face à des locaux pas dans la meilleure de leur forme. Le problème, c’est que les visiteurs ne parviennent pas à se procurer de réelles occasions dangereuses. Ce qui pose un vrai souci, surtout lorsqu’on est mené.

Après le remplacement de l’arbitre central Pierre Gaillouste par le quatrième homme au sifflet Rémi Landry pour cause de blessure au mollet, le second acte peut démarrer… mais le RCSA ne fait pas mieux malgré de nombreux duels remportés, alors que les Sang et Or s’accrochent à leur précieux but d’avance. Ce sont même ces derniers qui s’offrent une nouvelle opportunité, Sels s’interposant encore face à Fulgini. Conscient du besoin de points à prendre en vue de la mission maintien, Antonetti procède donc à plusieurs changement dès l’heure de jeu. Sauf que rien ne change, et que la défaite se rapproche inexorablement. Et sans grande surprise, les hommes d’Haise plient finalement le match : sur un centre de Sotoca, Medina signe le break d’une volée synonyme de poteau rentrant. Fin du game, avec en prime l’expulsion de Diallo (l’attaquant ayant mimé des lunettes à l’arbitre) et en dépit d’une magnifique réalisation de Gameiro sur la fin seulement utile pour la beauté du geste (ainsi que pour la différence de buts). Parole au Paris Saint-Germain et à l’Olympique de Marseille, maintenant… ainsi qu’aux clubs concernés par la relégation.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca (Haïdara, 68e), Samed, Fofana, Frankowski (Doukouré, 85e) – Thomasson (Da Costa, 77e), Fulgini (Claude-Maurice, 68e) – Openda (Saïd, 89e). Entraîneur : Haise.

Strasbourg (3-4-2-1) : Sels – Nyamsi, Djiku, Doukouré – Guilbert, Diarra (Prcic, 61e), Sissoko (Aholou, 61e), Sobol – Sanson (Mothiba, 85e), Bellegarde (Gameiro, 71e) – Diallo. Entraîneur : Antonetti.