Pronostic Uruguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026

L’Uruguay sur sa lancée face à la Bolivie

Après un Mondial au Qatar décevant, la fédération uruguayenne a fait un choix fort en misant sur Marcelo Bielsa. Le technicien argentin s’appuie sur une nouvelle génération avec Valverde, Araujo, Vina, Rochet, Ugarte ou Nunez. Il n’a cependant pas coupé les ponts avec l’ancienne, puisqu’il a récemment rappelé Luis Suarez et le défenseur central Gimenez de l’Atlético. Lors de cette campagne des éliminatoires, la Celeste a débuté par un succès contre le Chili (3-1), mais a ensuite subi la loi de l’Équateur en déplacement (2-1). Par la suite, les Uruguayens ont été tenus en échec par la Colombie (2-2) avant de marquer les esprits en s’imposant coup sur coup face au Brésil (2-0) et surtout contre l’Argentine (0-2). Cette performance en déplacement est à souligner, car l’Albiceleste n’avait pas perdu le moindre match depuis son sacre au Qatar. Avec ces victoires, l’Uruguay a pris les commandes de ce minichampionnat de qualification. Bielsa peut compter sur le leadership de Valverde au milieu de terrain, tandis que Nunez, buteur en Argentine et auteur déjà de 3 réalisations dans ces éliminatoires, semble passer un palier sur le front de l’attaque.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Bolivie est certainement l’une des plus modestes sélections d’Amérique du Sud. Après une entame catastrophique dans ces éliminatoires avec 4 revers, la Verde s’est reprise lors de la dernière journée en prenant le dessus sur le Pérou (2-0), désormais lanterne rouge de cette poule AmSud. Comme souvent, la sélection bolivienne profite de son habitude de jouer des rencontres à haute altitude pour décrocher des résultats. En déplacement, les Boliviens ont été balayés par le Brésil (5-1) pour une courte défaite au Paraguay (1-0), qui a inscrit lors de cette rencontre son seul but des éliminatoires. Lors de cette affiche, la Celeste devrait confirmer sa première place en prenant le dessus sur la Bolivie.

► Le pari « Victoire Uruguay sans encaisser de but » est coté à 1,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 140€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Nunez buteur » est coté à 1,63 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 163€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Uruguay – Bolivie :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Uruguay Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Manuel Ugarte et Rodrigo De Paul ne partiront pas en vacances ensemble