Pronostic Paraguay Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Le Paraguay se reprend face à la Bolivie

Depuis son quart de finale au Mondial 2010 en Afrique du Sud, le Paraguay n’est pas parvenu à se qualifier pour une phase finale d’une Coupe du Monde. Lors des derniers éliminatoires, la Albirroja a fini en 8e position avec 10 points de retard sur le dernier qualifié. Pour cette nouvelle campagne, les hommes de Garnero connaissent une entame difficile avec un nul d’entrée face au Pérou (0-0) avant deux défaites en déplacement face au Venezuela (1-0) et contre l’Argentine (1-0). Avec un seul point au compteur, le Paraguay fait partie des 3 sélections qui si le classement en restait comme cela raterait le Mondial. Avec le Pérou, le Paraguay est l’autre formation qui n’a toujours pas marqué le moindre but. En revanche, la Albirroja se montre solide avec seulement 2 buts encaissés. Le facteur X de cette équipe est le Magpie Almiron, capable de débloquer les matchs pour sa sélection.

De son côté, la Bolivie est certainement la plus modeste sélection sud-américaine actuellement, et elle est d’ailleurs déjà dernière du classement dans cette zone de qualification de zone AmSud avec 0 point pris en 3 journées. La Bolivie connaît en effet une entame très difficile avec 3 revers concédés contre le Brésil (5-1), l’Argentine (0-3) et l’Equateur (1-2). Lors de cette dernière rencontre disputée en fin de semaine passée, la Verde pensait décrocher un point mais s’est fait surprendre sur le gong avec un but concédé à la 96e minute. Cette équipe, qui s’appuie sur des joueurs évoluant dans son championnat national, semble un cran en-dessous de l’effectif adverse qui comprend quelques joueurs aguerris au très haut niveau comme Almiron ou Gomez. A domicile, le Paraguay devrait prendre le dessus sur une sélection bolivienne pas au mieux.

