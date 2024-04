Deux supporters du Barça interpellés après des gestes nazis et racistes

Comment dit-on « abrutis » en catalan ?

En marge du quart de finale entre le PSG et le Barça, la préfecture de Police parisienne a annoncé avoir interpellé deux individus pour apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste. Les concernés faisaient partie d’un groupe de supporters du Barça présents au Parc des Princes, ce mercredi. Sur X, la police a relayé une vidéo publiée la veille sur les réseaux sociaux, où on voit deux individus provoquer les supporters parisiens avec un salut nazi, des insultes et une imitation de singe.

🇫🇷🇪🇸 FLASH – Des "supporters" du FC Barcelone présents au Parc des Princes ont été vus faisant des cris de singe et des saluts nazis. (témoins) pic.twitter.com/4PpANkjIdV — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 10, 2024

Le match avait fait l’objet d’un renforcement du dispositif de sécurité à la suite de l’attaque terroriste d’une salle de concert de Moscou, le 22 mars dernier. Des menaces de l’État islamique à l’encontre des rencontres de Ligue des champions avaient aussi été révélées dernièrement.

