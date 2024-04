L’État islamique menace les quarts de finale de Ligue des champions

C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos qui a été dévoilée dans la soirée de ce lundi par la chaîne espagnole Onda Cero. Un visuel créé par l’État islamique à destination des réseaux sociaux a été révélé, sur lequel l’organisation terroriste incite à s’attaquer aux rencontres de Ligue des champions programmées ce mardi et ce mercredi.

Sur ce montage, on peut y voir un partisan du groupe avec une arme devant les quatre stades des quarts de finale aller (l’Emirates Stadium, le Santiago-Bernabéu, le Cívitas Metropolitano et le Parc des Princes). Le tout est affublé du slogan « Tuez-les tous », entouré de flammes et de tâches de sang.

🚨 L'État Islamique menace d'attaquer le Parc des Princes ainsi que tous les autres stades qui accueilleront les quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine. L'organisation terroriste a publié cette affiche avec un message : "tuez-les tous". (@OndaCero_es) pic.twitter.com/GIJlqTAoMG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 8, 2024

Le 22 mars dernier, Daesh avait perpétré un attentat dans la salle de concert de Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou, causant la mort de 145 personnes selon les médias russes.

