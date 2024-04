La prudence est de mise avant le match entre le PSG et le Barça en quarts de finale aller de Ligue des champions. Ce lundi, un appel à la violence de l’État islamique a été dévoilé, ciblant directement les rencontres européennes de cette semaine. À quelques heures du match, Prisca Thevenot, la porte-parole du gouvernement, s’est exprimée sur le climat de sécurité qui entoure la rencontre, cherchant à tempérer les craintes d’une attaque terroriste.

« Il n’y a pas, et ça a été rappelé par le ministre de l’Intérieur tout à l’heure en conseil des ministres, de menace avérée, a ainsi expliqué la ministre déléguée. Mais notre prudence et notre responsabilité restent de chaque instant. » La porte-parole a aussi précisé que le dispositif de sécurité avait été renforcé dernièrement avec le plan Vigipirate, activé dans les jours qui ont suivi l’attentat terroriste qui a eu lieu en Russie, le 22 mars dernier.

La veille, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué une « menace caractérisée évoquée publiquement par Daesh » et avait annoncé une « protection particulière ». Afin d’assurer la sécurité du Parc des Princes et de ses alentours, un important dispositif policier a été prévu. Près de 1000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ainsi que sept unités de force mobile (contre quatre habituellement) qui représenteront entre 80 et 100 personnes.

Lui, c'est Kylian Mbappé Lottin / Este es Kylian Mbappé Lottin