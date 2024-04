PSG-Barça : Gérald Darmanin annonce un renforcement des mesures de sécurité face à la menace terroriste

Ce mardi, Gérald Darmanin a annoncé une « protection particulière » pour la rencontre de Ligue des champions opposant le PSG au Barça. En déplacement sur les bords de la Seine pour parler sécurité lors des Jeux olympiques 2024, le ministre de l’Intérieur a été interrogé sur les menaces proférées par l’État islamique. Ce lundi, la chaîne espagnole Onda Cero révélait une campagne numérique de l’organisation terroriste, qui dit vouloir prendre pour cible les stades des quarts de finale aller de la C1, dont fait partie le Parc des Princes.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin revient sur la menace terroriste avant les quarts de finale de Ligue des Champions et le match #PSGFCB : « Le préfet de police a renforcé considérablement les moyens de sécurité ». pic.twitter.com/1hzcg1blaP — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 9, 2024

« Oui, il y aura une protection particulière pour ce quart de finale mais non, ça ne sera pas le seul endroit, car les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups là où on ne les attend pas. Nous avons vu une communication de l’État islamique qui vise particulièrement les stades, elle n’est pas nouvelle, a mis en garde Gérald Darmanin. Il faut vraiment avoir un œil à 360° et ne pas se laisser avoir par la communication de l’ennemi qui nous amènerait à concentrer des forces quelque part et délaisser le reste. […] Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le Préfet de police, avec qui je me suis entretenu très tôt ce matin, a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d’œuvre pour être au rendez-vous d’un renseignement préventif. »

