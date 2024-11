Pronostic Sturm Graz Girona : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Girona en mission au Sturm Graz

Le Sturm Graz a réussi l’an passé à mettre fin à la domination de Salzbourg en Autriche. Le club autrichien s’est donc qualifié pour la Ligue des champions où il mesure l’écart de niveau face aux meilleures formations européennes. En effet, l’équipe dirigée par coach Saumel a perdu les 4 matchs qu’elle a disputés : face à Brest (2-1), au Club Bruges (0-1), contre le Sporting (0-2) et lors de la dernière journée à Dortmund (1-0). Les Autrichiens montrent un état d’esprit combatif lors de ces rencontres mais n’ont pas été récompensés de leurs efforts. Avec 0 point après 4 journées, la qualification semble compromise pour le Sturm Graz. Les Autrichiens pourront certainement se consoler sur le plan national où ils ont pris les commandes avec 5 points de plus que leur premier poursuivant, le SK Rapid. Le week-end dernier, le Sturm s’est fait plaisir en surclassant Klagenfurt (7-0) avec un doublé de Boving, alors qu’il n’a marqué qu’un seul but en C1.

De son côté, Girona fut la sensation espagnole de la saison passée. Inattendu à ce niveau, le club catalan a terminé sur le podium de la Liga derrière les 2 géants du Real Madrid et du FC Barcelone. Cette réussite a évidemment éveillé l’intérêt des grands clubs européens qui ont dépouillé Girona à l’intersaison. Acteurs majeurs de ce superbe parcours, Garcia, Couto, Savio ou Dobyk sont tous partis défendre de nouvelles couleurs. Ces nombreux changements expliquent en partie le début difficile des hommes de Michel. Sur la scène européenne, le club catalan a perdu à 3 reprises face au PSG, le Feyenoord et le PSV pour un succès contre le modeste Slovan Bratislava (2-0). Ce mercredi, Girona joue une partie de son avenir européen lors de ce déplacement en Autriche. En Liga, les hommes de Michel se sont repris dernièrement puisqu’ils viennent de remporter leurs 3 derniers matchs face à Leganés (4-3), Getafe (0-1) et l’Espanyol (4-1). À la faveur de ces succès, Girona est remonté à la 7e place, à 1 point du dernier ticket européen virtuel. En regain de forme, le club espagnol devrait profiter de la fébrilité du Sturm Graz pour prendre les 3 points, comme il l’avait fait face au Slovan. Buteurs tous deux sur leurs 2 derniers matchs (en sélection et contre l’Espanyol), Gil et Miovski sont en forme devant.

