Pronostic Real Madrid Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid frappe un grand coup face à Girona

La 24e journée de Liga nous offre un choc inattendu entre le Real Madrid et Girona. S’il est normal de retrouver la Maison Blanche lutter pour le titre, il est plus surprenant de voir la formation catalane évoluer à ce niveau. Actuellement, les hommes d’Ancelotti possèdent 2 points de plus que Girona et 8 sur le FC Barcelona. En s’imposant ce samedi, les Merengue réaliseraient une très belle opération dans la course pour le titre en creusant l’écart. Lors de la première partie de saison, une seule formation a vraiment posé des problèmes au Real, son grand rival de l’Atlético Madrid. En effet, en plus d’avoir perdu le match aller au Wanda Metropolitano (seule défaite du Real en Liga), les Madrilènes se sont fait sortir par leur voisin en Copa del Rey et n’ont pas pu faire mieux qu’un nul le week-end dernier lors du match retour de Liga. Lors de cette rencontre, Brahim Diaz a confirmé son excellente forme mais a vu Llorente égaliser au bout du temps additionnel. Pour venir à bout de Girona, Ancelotti compte évidemment sur ses forces vives avec les Kroos, Rodrygo, Diaz ou Bellingham. Préservé face à l’Atlético, Vinicius a marqué 5 buts sur ses 4 derniers matchs joués.

En face, Girona est évidemment la sensation de cette saison. A l’instar de son adversaire du soir, les Gironistes n’ont perdu qu’une seule fois, lors du match aller face au … Real Madrid (0-3 tout de même). Dernièrement, Girona a connu quelques difficultés en déplacement avec une élimination en quart de finale de la Coupe du Roi face à Majorque. Les hommes importants du bon parcours des Catalans en Liga sont les Couto, Savio, Tsygankov, Portu ou Dovbyk. L’Ukrainien, meilleur buteur de la Liga avec Bellingham, est cependant incertain pour cette rencontre. Son absence si elle était confirmée serait préjudiciable tant Dovbyk pèse sur le front de l’attaque. A noter que lors de ses 2 dernières venues à Bernabeu, Girona a réussi à accrocher des résultats avec un nul l’an passé et un succès en 2019. Devant son public, le Real Madrid devrait s’imposer dans ce choc des leaders de la Liga et conforter sa 1ère place.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Real Madrid corrige Gérone