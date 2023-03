« Garnacho était un vaurien, un garçon de la rue ! », rembobine un de ses premiers éducateurs

Gare à nacho !

Avant de faire les beaux jours de Manchester United, de faire rêver les plus jeunes et les anciens supporters des Red Devils – voyant en lui le prochain Cristiano Ronaldo – Alejandro Garnacho a hanté les nuits de ses premiers entraineurs. Jesus Adolfo Marcos, éducateur réputé de l’académie de l’Atlético Madrid, est revenu sur les premiers pas du jeune feu follet argentin, alors très perturbateur, dans une interview pour le tabloïd anglais The Sun.

« J’entrainais les U19, et les dirigeants du club m’ont fait passer trois catégories d’âge plus bas du jour au lendemain. C’était pour une raison très précise : si les capacités de Garnacho ne faisaient aucun doute, son attitude suscitait de plus en plus d’interrogations et il fallait trouver une tête plus expérimentée pour le replacer. Au début, j’ai cru que j’étais rétrogradé, mais on m’a dit que c’était en fait une promotion. Et en fait, c’était tout simplement le meilleur jeune joueur du club. Et cette mission a été mon plus grand défi, lance Jesus, pourquoi ? Parce que c’était un garçon de la rue qui était très perturbateur, un vaurien. On a tout de suite décidé de l’héberger à l’hôtel de l’académie, mais même là-bas, il faisait des bêtises. Il introduisait en douce de la nourriture dans sa chambre, des bonbons et d’autres choses, et il cachait son téléphone pour l’utiliser tard dans la nuit. C’était le meilleur de son groupe pour enfreindre les règles, et fatalement, celui qui créait de la jalousie et donc la guerre dans l’hôtel. » Jesus Adolfo Marcos se souvient enfin de son premier match avec le petit protégé du club. « Il avait 15 ans. Nous étions en déplacement au Rayo Majadahonda et j’ai été obligé de le sortir après dix minutes de jeu. Il y avait clairement un problème d’attitude. Il ne courait même pas et ne respectait en rien ce qu’on lui demandait. Je l’ai remplacé, et dès la première attaque sans lui, nous avons marqué, nous avons fini par gagner 6-0 », en rigole aujourd’hui Jesus qui assure que Garnacho deviendra « une superstar » !

Toujours écouter la voix de Jesus.

