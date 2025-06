L’Angleterre de Rowe et d'Elliott fait match nul contre la Slovénie

Angleterre Espoirs 0-0 Slovénie Espoirs

Perfide Albion.

Un goût de déception entoure les Little Boys anglais. Les Espoirs de Lee Carsley n’ont pas réussi à faire mieux qu’un 0-0 contre les Slovènes. Les U21 anglais mettent fin à une série de huit victoires consécutives à l’Euro Espoirs. Malgré une belle équipe, composée des Frenchies Charlie Cresswell et Jonathan Rowe, des Reds Jarell Quansah et Harvey Elliott et quelques noms émergents en Premier League, les petits Anglais auront passé leur dimanche à buter sur Martin Turk, le gardien slovène qui joue à Parme.

En attendant le match de l’Allemagne contre la Tchéquie, les Anglais, tenants du titre, restent premiers du groupe B. Ils joueront leur qualification contre les jeunes Allemands mercredi 18 juin. En cas de défaite et de victoire de la Slovénie contre la Tchéquie, ils seraient éliminés. Dans le groupe D, l’Ukraine a glané trois points contre la Finlande du Dunkerquois Naatan Skÿtta (2-0), et jouera sa qualification contre les Pays-Bas sans son capitaine Volodymyr Brazhko, exclu en fin de match.

