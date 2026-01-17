S’abonner au mag
La Fiorentina en deuil

Saison de merde, pour la Fiorentina. Englué dans la zone de relégation en Serie A et donc mal en point au classement, le club italien vient de perdre un homme très important pour lui : président et propriétaire de l’entité depuis 2019, Rocco Commisso est en effet décédé à l’âge de 76 ans.

« Après une longue période de soins, notre président aimé nous a quittés et nous pleurons tous sa disparition », a ainsi annoncé la Fio dans un communiqué, ce samedi. Le fondateur et patron de Mediacom, une boîte reconnue de télécommunications, avait également acheté New York Cosmos en 2017 avant de le vendre en 2025. RIP.

