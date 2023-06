Pronostic Italie Norvège : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Italie s’impose contre la Norvège

Arrivée dans la peau d’un outsider, l’Italie s’est inclinée pour son entrée en lice face à l’équipe de France (2-1). Lors de cette rencontre, les Azzurrini se sont sentis lésés avec plusieurs décisions arbitrales en leur défaveur. Ensuite, l’Italie a réussi une superbe première mi-temps face à la Suisse. Forts notamment sur les coups de pied arrêtés parfaitement distillés par Tonali, les Italiens sont rentrés au vestiaire avec une avance de 3 buts. La seconde partie du match fut plus compliquée avec le retour des Helvètes en moins de 5 minutes (3-2). Finalement, les Azzurrini ont retrouvé de la maîtrise pour contrôler la fin de la rencontre. Grâce à cette victoire, l’Italie est revenue à la seconde place du groupe et serait qualifiée en cas de succès ce mercredi. Cette poule est très équilibrée, car trois sélections peuvent encore se qualifier. Invaincue lors des éliminatoires de l’Euro, l’Italie avait remporté son groupe devant l’Irlande et la Suède. Le sélectionneur Paolo Nicolato s’appuie évidemment sur son capitaine Sandro Tonali, très bon dans cet Euro, mais également sur Scalvini (Atalanta), Parisi (Empoli), Bellanova (Inter), Ricci (Torino), Rovella (Monza), et Gnonto (Leeds) ou Pellegri (Torino).

En face, la Norvège est la seule sélection de son groupe à ne plus rien jouer, car elle est déjà éliminée. En effet, les Vikings se sont tout d’abord inclinés face à la Suisse. Contre la sélection helvète, les Norvégiens avaient parfaitement débuté avec une réalisation de Ceide, mais ont ensuite craqué pour concéder un revers (2-1). Par la suite, la Norvège a concédé un nouveau revers face à l’équipe de France (1-0). Comme lors de la 1re rencontre, les Norvégiens n’ont pas démérité, mais ont été défaillants offensivement. Ce revers confirme également la mauvaise passe de la sélection avec une seule victoire lors des 9 dernières rencontres. Pour se qualifier pour l’Euro, les Norvégiens ont remporté leur groupe devant la Croatie. Dans cette sélection, les éléments forts sont Emil Ceide de Sassuolo, Palumbo de la Juventus ou le portier Klaesson de Leeds. Déterminée à se qualifier pour les quarts de finale, l’Italie devrait prendre le dessus sur une Norvège déjà éliminée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

