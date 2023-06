Battue par la Norvège, l’Italie est éliminée de l’Euro Espoirs

Italie 0-1 Norvège

But : Botheim (65e) pour la Norvège

Fiasco pour les Azzurrini.

Alors qu’ils n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier, grâce à l’humiliation infligée par les Bleus à la Suisse dans le même temps, les joueurs de Paolo Nicolato se sont ramassés face à la Norvège (0-1).

Face à une formation nordique qui avait besoin d’un alignement des étoiles pour se qualifier, les Azzurrini font logiquement le siège des buts de Kristoffer Klaesson dès l’entame sans pour autant mettre à contribution le gardien remplaçant de Leeds United. Portés par l’activité de Nicolò Rovella et Raoul Bellanova, les Italiens manquent en revanche de tranchant dans la zone de vérité, à l’image de l’emprunté Pietro Pellegri. Il faut même un retour in extremis de Rovella en pleine surface pour empêcher la Norvège de prendre l’avantage, situation la plus dangereuse de ce premier acte pauvre en occasions.

Au retour des vestiaires, la Nazionale peine toujours à secouer le cocotier norvégien. Pire, la formation de Leif Gunnar Smerud prend confiance, et il faut une belle parade Marco Carnesecchi pour empêcher Hakon Evjen d’ouvrir la marque à l’entrée de la surface. Une question de temps, car l’Italie n’y est pas, et la Norvège se montre de plus en plus dangereuse. Sur un débordement d’Antonio Nusa, Erik Botheim – l’attaquant de la Salernitana – tope son ballon et trompe Carnesecchi (0-1, 62e). À ce moment précis, alors même que la France mène 2-1, 3-1, puis 4-1 face à la Suisse, l’Italie est éliminée au profit des Helvètes au nombre de buts marqués et la Norvège n’est alors plus qu’à un but de la qualification. Les espaces se libèrent, Nicolò Cambiaghi ne trouvent pas le cadre en transition rapide et loupe l’immanquable sur un corner de Sandro Tonali dévié par Matteo Cancellieri. En contre, la Norvège se gave aussi et Osame Sahraoui, puis Nusa, tombent sur un bon Carnesecchi qui maintient l’Italie en vie. En vain, car au coup de sifflet final, Norvégiens et Italiens prennent le chemin de l’aéroport : l’Euro Espoirs est fini pour eux.

Italie U21 (3-5-2): Carnesecchi – Okoli, Lovato, Scalvini (Cancellieri, 77e) – Bellanova (Cambiaso, 71e), Rovella (Miretti, 71e), Ricci, Tonali, Parisi – Pellegri (Colombo, 62e), Gnonto (Cambiaghi, 62e). Entraîneur : Paolo Nicolato.

Norvège U21 (4-4-2): Klaesson – Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe (Kamanzi, 81e) – Evjen (Nusa, 58e), Kitolano, Hove, Ceide (Sahraoui, 70e) – Jatta (Bobb, 58e), Botheim. Entraîneur : Leif Gunnar Smerud.

