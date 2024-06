Jorge Valdano alerte sur la disparition des joueurs créatifs

Il faut toujours écouter Jorge Valdano.

Dans une interview donnée à la radio équatorienne Radio Caravana, le champion du monde 1986 avec l’Argentine a disserté sur la transformation des joueurs dans le football moderne. Pour lui, même si le niveau de jeu est « meilleur que jamais, parce que chaque joueur parvient à jouer à une intensité maximale », la disparition des joueurs créatifs est à déplorer.

« C’est une perte dramatique pour le football », ajoute-t-il au cours de l’entretien, avant de développer : « Le football est devenu de plus en plus formaté. Cela a engendré le fait que le joueur perde sa liberté. Et s’il la perd, il perd également sa créativité. Il est vrai qu’on voit de moins en moins de footballeurs doués avec leurs pieds et de moins en moins de joueurs purement créatifs. »

Muchas gracias fue un honor entrevistar a un personaje universal saludos https://t.co/UnebTMFwgy — mario canessa oneto (@mariocanessa) June 10, 2024

Rendez-nous les numéros 10 à l’ancienne.

L’Argentine commence bien sa préparation avec un succès face à l’Équateur