- Koh-Lanta
- Épisode 4
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Encore une émission où les Jaunes ont infligé une correction aux pauvres Rouges, complètement abattus. Ils n'ont pas été aidés par un Antonin qui a complètement perdu ses moyens et qui dit prononce puzzle, « peuzle », à la française.
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
Plus les épisodes passent, plus on se rend compte qu’elle a recruté son équipe n’importe comment. Le profil parfait pour aller à l’OM.
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Antonin
Malgré sa « logique assez rapide et simple », il ne remportera jamais Miss France : il ne résistera pas au questionnaire.
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Johan
Évidemment qu’il va tout faire la semaine prochaine pour qu’on vote contre lui et être reversé chez les Jaunes grâce aux poteries. Il en a marre d’être avec ces bras cassés.
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Caroline
Porter un bocal de vingt cookies sans pouvoir en goûter un seul, c’est comme se rendre compte que McDo a oublié de mettre les frites dans le sac : ça rend fou.
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Cindy
Elle n’est peut-être pas terrible sur les épreuves, mais elle est imprenable au « essayez de ne pas rire ».
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Lionel
On aura au moins appris qu’on avait devant nous la terreur des tombolas de campings. C’est toute une industrie qui se frottait les mains à l’idée de le voir claquer ses 100 000 euros pour gagner un BMX taille enfant et un dîner romantique en bord de Loire.
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Zakariya
Plus ses pecs fondent, plus sa bonne humeur disparaît. Et si Zakaryia venait de nous donner le secret du bonheur ?
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Daniel
Les éléments qui font dire à Daniel qu’il a un certain leadership : je suis vieux et chauve.
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Les Kalao (tribu jaune)
Paul
Un véritable meneur d’hommes qui veut clairement préserver son groupe. La question c’est : comment va-t-il faire jouer les Bleus après le départ de Didier Deschamps ?
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Ulrich
Ulrich est vraiment taillé en V : peu musclé en bas, très musclé en haut et très très musclé au niveau de la bouche.
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Jade
Elle a été réduite au statut de simple brindille par Ulrich et Guillaume. Qu’elle s’estime heureuse qu’on la nourrisse, d’ailleurs !
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Nora
« Je vais renifler les mangues ». Phrase tout à fait classique dans n’importe quel magasin bio, le samedi matin.
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Cynthia
Floraison des cerisiers, éclosion de Cynthia, retour des jours plus longs… Ce début de printemps est vraiment très agréable.
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Lola
Faire tout ce trajet pour à peine visiter la nouvelle île et ramener deux noix de coco… en 1492, elle aurait juste ramené deux-trois pommes sans s’attarder plus que ça sur ce mystérieux continent.
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Hugo
On connaissait l’anaconda dans le slip de Claude Makélélé. Voici maintenant le scorpion dans le caleçon de Hugo. D’où vient cette manie de se foutre des animaux dans le slibard ?
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Jonathan
Son kiné a frissonné de plaisir quand il l’a vu au bord du lumbago lors de l’épreuve de confort.
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Guillaume
Le mauvais chasseur sous-marin, c’est le gars qui a un harpon, y voit un truc qui bouge, ben y tire. Le bon chasseur sous-marin, c’est le gars qui a un harpon, il voit un truc qui bouge, ben… il tire… mais c’est pas la même chose quoi, c’est un bon chasseur sous-marin.
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Le boss
Denis Brogniart
« Vous l’avez méritée cette récompense virtuelle » is the new « ce n’est pas rémunéré mais ça vous fera de la visibilité ».
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Par Léo Tourbe