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  • Koh-Lanta
  • Épisode 4

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
7 Réactions
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Encore une émission où les Jaunes ont infligé une correction aux pauvres Rouges, complètement abattus. Ils n'ont pas été aidés par un Antonin qui a complètement perdu ses moyens et qui dit prononce puzzle, « peuzle », à la française.

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Plus les épisodes passent, plus on se rend compte qu’elle a recruté son équipe n’importe comment. Le profil parfait pour aller à l’OM.

Note de la rédaction 4/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Malgré sa « logique assez rapide et simple », il ne remportera jamais Miss France : il ne résistera pas au questionnaire.

Note de la rédaction 2.5/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Évidemment qu’il va tout faire la semaine prochaine pour qu’on vote contre lui et être reversé chez les Jaunes grâce aux poteries. Il en a marre d’être avec ces bras cassés.

Note de la rédaction 5.5/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Porter un bocal de vingt cookies sans pouvoir en goûter un seul, c’est comme se rendre compte que McDo a oublié de mettre les frites dans le sac : ça rend fou.

Note de la rédaction 5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Elle n’est peut-être pas terrible sur les épreuves, mais elle est imprenable au « essayez de ne pas rire ».

Note de la rédaction 4.5/10
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LIONEL__AI2_1366-e1772552999239

Lionel

On aura au moins appris qu’on avait devant nous la terreur des tombolas de campings. C’est toute une industrie qui se frottait les mains à l’idée de le voir claquer ses 100 000 euros pour gagner un BMX taille enfant et un dîner romantique en bord de Loire.

Note de la rédaction 5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Plus ses pecs fondent, plus sa bonne humeur disparaît. Et si Zakaryia venait de nous donner le secret du bonheur ?

Note de la rédaction 3.5/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Les éléments qui font dire à Daniel qu’il a un certain leadership : je suis vieux et chauve.

Note de la rédaction 4.5/10
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Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Un véritable meneur d’hommes qui veut clairement préserver son groupe. La question c’est : comment va-t-il faire jouer les Bleus après le départ de Didier Deschamps ?

Note de la rédaction 6.5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Ulrich est vraiment taillé en V : peu musclé en bas, très musclé en haut et très très musclé au niveau de la bouche.

Note de la rédaction 7.5/10
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Votre note /10

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle a été réduite au statut de simple brindille par Ulrich et Guillaume. Qu’elle s’estime heureuse qu’on la nourrisse, d’ailleurs !

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

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NORA__AI2_1543-e1772553264781

Nora

« Je vais renifler les mangues ». Phrase tout à fait classique dans n’importe quel magasin bio, le samedi matin.

Note de la rédaction 5/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Floraison des cerisiers, éclosion de Cynthia, retour des jours plus longs… Ce début de printemps est vraiment très agréable.

Note de la rédaction 8/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Faire tout ce trajet pour à peine visiter la nouvelle île et ramener deux noix de coco… en 1492, elle aurait juste ramené deux-trois pommes sans s’attarder plus que ça sur ce mystérieux continent.

Note de la rédaction 5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

On connaissait l’anaconda dans le slip de Claude Makélélé. Voici maintenant le scorpion dans le caleçon de Hugo. D’où vient cette manie de se foutre des animaux dans le slibard ?

Note de la rédaction 6/10
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JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Son kiné a frissonné de plaisir quand il l’a vu au bord du lumbago lors de l’épreuve de confort.

Note de la rédaction 5/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Le mauvais chasseur sous-marin, c’est le gars qui a un harpon, y voit un truc qui bouge, ben y tire. Le bon chasseur sous-marin, c’est le gars qui a un harpon, il voit un truc qui bouge, ben… il tire… mais c’est pas la même chose quoi, c’est un bon chasseur sous-marin.

Note de la rédaction 6/10
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Le boss

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Denis Brogniart

« Vous l’avez méritée cette récompense virtuelle » is the new « ce n’est pas rémunéré mais ça vous fera de la visibilité ».

Note de la rédaction 6.5/10
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