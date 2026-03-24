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Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France

TJ
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Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France

Ex-internationale française et consultante depuis plusieurs années, Jessica Houara n’a pas vraiment accroché avec une affiche de communication diffusée par la FFF dans le cadre de la compagne de promotion des nouveaux maillots des équipes de France. En particulier avec le slogan : « Libres de jouer », qui accompagne deux illustrations aux modèles majoritairement féminines.

Un message d’unité ? Pas vraiment, selon Houara. « Je suis surprise de lire ça… C’est faux… Malheureusement en France, NON, nous ne sommes pas toutes libres de jouer », a-t-elle écrit sur X. L’ancienne joueuse du PSG fait directement référence au port du voile sur les terrains, qu’elle même assume depuis plusieurs années dans le cadre de sa confession, toujours interdit en France dans le cadre de la pratique du foot (à la différence du handball ou du judo, par exemple).

De quoi relancer un débat brûlant dans le football français : faut-il autoriser les pratiquants de confession musulmane à se couvrir la tête ou les jambes pour que tout le monde puisse jouer ? C’est en tout cas un gros coup de pied dans la fourmilière adressé ce mardi par Houara, dont la position est fermement assumée.

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TJ

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