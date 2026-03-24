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Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement

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Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement

Pas de rassemblement pour Leonardo Balerdi. Pourtant aligné tout le match le week-end dernier lors de la défaite marseillaise face à Lille, le défenseur argentin ne prendra pas part aux deux matchs amicaux de l’Argentine les 28 mars et 1er avril prochains contre la Mauritanie puis la Zambie.

Ce mardi, la fédération argentine précise simplement que Leonardo Balerdi est blessé, et qu’il est immédiatement remplacé par le défenseur de River Plate Lucas Martínez Quarta. Simple fatigue ou blessure précise ? Impossible de le savoir puisque la nature de la blessure n’a pas été précisée par l’AFA.

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