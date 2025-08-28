Deux Marseillais sélectionnés avec l’Argentine

En 2025, on peut perdre contre le Stade rennais et être sélectionné en équipe championne du monde.

Ce jeudi après-midi, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste pour la trêve internationale de début septembre. Malgré le début de saison difficile de l’Olympique de Marseille, les deux Phocéens Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli sont à nouveau appelés par le sélectionneur de l’Albiceleste. Les Argentins affronteront le Venezuela et l’Équateur dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Avec 10 points d’avance sur la Tri au classement, Scaloni pourrait profiter de ce matelas confortable pour offrir du temps de jeu aux deux Marseillais, habitués à poser leurs fesses sur le banc lors des derniers rassemblements.

Première pour Echeverri

Comme depuis une vingtaine d’années, Lionel Messi est évidemment convoqué. Son mejor amigo Rodrigo De Paul et le cauchemar de l’équipe de France Gonzalo Montiel seront aussi de la partie. La pépite Claudio Echeverri, prêtée par Manchester City au Bayer Leverkusen cette saison, est également sélectionnée pour la première fois par Scaloni.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

Et Santiago Hidalgo alors ?

Gerónimo Rulli, le calme olympien