Messi fête son retour par un doublé et une qualification en finale de Leagues Cup

He’s back.

Lionel Messi n’a pas traîné pour rappeler qui tenait les clés de l’Inter Miami. Écarté deux rencontres pour une douleur à la cuisse, l’Argentin a signé un retour en envoyant les Floridiens en finale de la Leagues Cup dans la nuit de mercredi à jeudi. Mené par Orlando City, Miami s’en est remis à son numéro 10, puisqu’il a d’abord transformé un penalty sans trembler à la 77e minute, puis a converti un une-deux avec Jordi Alba, tout droit sorti des archives du Camp Nou, pour retourner le match dix minutes plus tard. Dans la foulée, Telasco Segovia s’est chargé de sceller l’affaire (3-1).

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

Une finale contre Seattle

Déjà sacré en 2023 pour sa première année en Amérique, l’octuple Ballon d’or pourrait donc enchaîner un deuxième trophée dans cette compétition mi-MLS, mi-Liga MX (quatre équipes des États-Unis étaient qualifiées pour les demi-finales, aucune du Mexique). Mais pour ça, il faudra écarter Seattle, qui a renvoyé le Los Angeles Galaxy à la maison dans la même soirée.

Un 47e trophée en carrière, ça ne se refuse pas.

