L'ode de Fabinho à Karim Benzema

Retour en 2022. Dans une interview accordée à L’Equipe avant de retrouver les Bleus ce jeudi pour un match amical, Fabinho n’a pas hésité à tresser des louanges à son ex-coéquipier à Al-Ittihad, Karim Benzema.

Fabinho en faveur des retours de Benzema et Neymar

« Je pense qu’il est encore le meilleur numéro 9 français », a notamment déclaré l’ancien milieu de Monaco avant de poursuivre : « D’ailleurs, je ne sais même pas si c’est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer… C’est Karim. À l’entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matches qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif .»

Fabinho a également souhaité de vive voix le retour de Neymar avec la Seleção pour le Mondial : « Neymar, pour moi, est encore le joueur brésilien le plus talentueux aujourd’hui. Il peut faire la différence à n’importe quel moment donc il peut être très important dans une Coupe du monde. Dans cette compétition, tu as besoin de ses meilleurs joueurs. Et Neymar, s’il est en forme, s’il a le rythme et qu’il est bien physiquement, est le meilleur. Personnellement, je l’aime trop. S’il est là, il va être important. » L’ancien citizen est lui aussi un revenant puisqu‘il n’avait plus été appelé avec les Auriverdes depuis près de quatre ans, sa dernière cape remonte à l’hiver 2022 au terme d’une Coupe du monde qatarie qui a vu les Brésiliens se faire éliminer par la Croatie aux tirs au but en quart de finale de la compétition (1-1, 4 TAB 2).

Mais son plus grand rêve reste tout de même de faire partie de la liste de Carlo Ancelotti cet été.

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