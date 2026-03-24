Les Bleus s’essayent au foot

Ça s’imprègne de la culture nord-américaine. Avant de s’être envolés pour les États-Unis ce mardi, les Bleus ont reçu de la visite en début de semaine, et pas n’importe laquelle. Bijan Robinson, joueur star de la NFL et de la franchise des Falcons d’Atlanta était de passage à Clairefontaine où il a rencontré le sélectionneur Didier Deschamps et son staff, ainsi que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.

Un moment de partage où chacun s’est adonné à la passion de l’autre. D’abord par l’échange de tunique, puis par des échanges des deux différentes sphères de jeu. De quoi voir les deux stars du Real Madrid en tunique de football américain et poser avec Robinson, dont l’opération marketing pout le compte de la NFL est sans doute réussie.

Les Bleus en foot US, ça aurait de la gueule non ?

Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France