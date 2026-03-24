S’abonner au mag
  • International
  • France

Les Bleus s’essayent au foot

TJ
1 Réaction
Les Bleus s’essayent au foot

Ça s’imprègne de la culture nord-américaine. Avant de s’être envolés pour les États-Unis ce mardi, les Bleus ont reçu de la visite en début de semaine, et pas n’importe laquelle. Bijan Robinson, joueur star de la NFL et de la franchise des Falcons d’Atlanta était de passage à Clairefontaine où il a rencontré le sélectionneur Didier Deschamps et son staff, ainsi que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.

Un moment de partage où chacun s’est adonné à la passion de l’autre. D’abord par l’échange de tunique, puis par des échanges des deux différentes sphères de jeu. De quoi voir les deux stars du Real Madrid en tunique de football américain et poser avec Robinson, dont l’opération marketing pout le compte de la NFL est sans doute réussie.

Les Bleus en foot US, ça aurait de la gueule non ?

Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 16h
59
96

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.