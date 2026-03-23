Pour Kylian Mbappé, affronter le Brésil est  « incroyable  »

Voilà qui risque de ne pas plaire à tonton Makélélé. Invité ce lundi soir au Quai Branly, à Paris, pour promouvoir la mutuelle santé Alan dont il est devenu le nouvel ambassadeur, Kylian Mbappé n’a pas caché son excitation à l’idée d’affronter le Brésil en match amical, ce jeudi à Boston (21h) : « C’est vraiment incroyable de jouer contre le Brésil, les 5 étoiles, et incroyable de jouer contre une équipe qui peut potentiellement gagner la Coupe du monde, cela va nous permettre de nous jauger un petit peu », a-t-il déclaré.

Pas de panique, le genou du Kyks va bien

« L’équipe de la Colombie est aussi très bonne, avec beaucoup d’intensité. On ne va pas là-bas en vacances, mais pour continuer la préparation pour le Mondial et essayer de consolider ce groupe déjà rempli de talents », a-t-il ajouté, confiant également qu’il n’était absolument pas au courant de l’identité du successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Rassuré sur son état de santé après une alerte à un genou, Kylian Mbappé assure être « à 100% » et a hâte de rejouer 90 min avec les Bleus ⏳ Brésil 🇧🇷 / France 🇫🇷 à suivre jeudi, à 21h, sur TF1 📺 pic.twitter.com/MC6sl8hWzW — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 23, 2026

Blessé depuis un mois, le capitaine des Bleus, qui a refoulé la pelouse du Bernabéu ce dimanche lors de la victoire du Real Madrid face à l’Atlético (3-2), a également tenu à balayer d’un revers de main toutes les spéculations autour de l’état de son genou : « Le diagnostic, je l’ai eu à une date bien précise que je ne peux pas donner maintenant. Mais tout ce qui a été dit avant était complètement bidon. Je suis content que ce soit derrière moi, ce n’est pas de la com’, tout est parti. Il y a deux titres à aller chercher avec le Real Madrid et j’espère jouer avec la sélection », a-t-il martelé.

« Ah, là, on est bieng. »

Lacroix et la bannière