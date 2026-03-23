S’abonner au mag
  • International
  • France

Sondage : Que pensez-vous des maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ?

SF
8 Réactions
Sondage : Que pensez-vous des maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ?

La FFF et Nike ont présenté les maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le domicile est, sans surprise, bleu avec un col polo et un motif répétitif, quand l’extérieur prend un vrai virage avec un vert-de-gris inédit. Alors, ça vous plaît comme tenue ?

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 3j
59
8
Payet : l’addition s’il vous plaît

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 3j
59
7
32
Revivez Real - Atlético (3-2)
Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.