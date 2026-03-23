- International
- France
Sondage : Que pensez-vous des maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ?
SF
La FFF et Nike ont présenté les maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le domicile est, sans surprise, bleu avec un col polo et un motif répétitif, quand l’extérieur prend un vrai virage avec un vert-de-gris inédit. Alors, ça vous plaît comme tenue ?
C'est une putain de bonne question !
Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?
J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 3j
598
SF