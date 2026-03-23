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Sondage : Que pensez-vous des maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ?

SF le Lundi 23 Mars à 10:30 8 Réactions

La FFF et Nike ont présenté les maillots de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Le domicile est, sans surprise, bleu avec un col polo et un motif répétitif, quand l’extérieur prend un vrai virage avec un vert-de-gris inédit. Alors, ça vous plaît comme tenue ?