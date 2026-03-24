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La Tchéquie touchée par un vaste scandale de matchs truqués

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La Tchéquie touchée par un vaste scandale de matchs truqués

De la Turquie à la Tchéquie, il n’y a qu’un pas. Quelques mois après le vaste scandale de paris truqués qui a secoué le football turc, la police tchèque a elle aussi ouvert une enquête, après que la Fédération a identifié 47 cas présumés de corruption et de trucage de matchs.

Les procédures visent des joueurs, responsables de clubs et arbitres, tous soupçonnés de « corruption et de pratiques frauduleuses liées à des paris sur des matchs sportifs », écrit dans un communiqué le procureur général du district d’Olomouc, Radim Dragoun. Ce dernier confirme par ailleurs que les autorités policières régionales et nationales mènent actuellement des perquisitions et multiplient les interrogatoires à travers tout le pays.

L’unité anticorruption de l’UEFA serait également sur le coup, selon le ministre des Sports tchèque, Boris Štastný. De son côté, la fédé indique que « la plupart des joueurs [concernés] ont été provisoirement suspendus de toute activité sportive », et a publié sur son site le nom des personnes inculpées.

De quoi mettre une sacrée ambiance, alors que la Tchéquie affronte l’Irlande en barrages du Mondial ce jeudi.

Les pubs de Prague font le plein avant l’arrivée des Irlandais

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