Les supporters français ne sont pas les plus à plaindre pour la Coupe du monde

Suivre son équipe à la Coupe du monde, combien ça coûte ? Cette année, très cher, notamment à cause des prix délirants des tickets. Toutefois, selon l’analyse de GIGAcalculator, les supporters français sont les moins à plaindre en matière de transport. En intégrant le prix moyen des vols, le temps passé dans l’avion et la difficulté à obtenir un visa, le site estime que les Français sont même les plus chanceux. En moyenne, un supporter des Bleus s’en sort avec 632 euros de frais pour les trois premiers matchs du tournoi grâce à un calendrier très favorable (New York, Philadelphie, Boston).

C’est un poil plus cher que pour un Allemand (610 euros) ou un Norvégien (619 euros), mais ces derniers doivent passer plus de temps dans l’avion. Les plus à plaindre sont les Sud-Africains avec 1 841 euros de frais, plus de 19 heures dans les airs et un visa pas simple du tout à obtenir. L’Ouzbékistan (1 737 euros de frais), la Côte d’Ivoire (plus de 2 000 euros de frais, dont 521 euros pour les visas), la Tunisie et l’Égypte complètent le top 5 des nations les moins bien loties. L’Iran et Haïti n’ont pas été classés.

Devant la télé, ce sera bien aussi.

Mais qui, au-delà de Zidane, a posé sa candidature au poste de sélectionneur ?