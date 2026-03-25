Une victoire dans la défaite pour Jonatan Giráldez

Nouveau record. Alors que l’OL Lyonnes a chuté pour la première fois de la saison mardi soir sur la pelouse de Wolfsburg (1-0), Jonatan Giráldez a fait son entrée dans le top 5 des entraîneurs lyonnais a avoir conservé le plus longtemps l’invincibilité de son équipe après sa prise de poste.

Nombre de rencontres avant de connaître sa 1re défaite sur le banc de l'@ol__lyonnes (hors éliminations aux TAB) Patrice Lair - 106 matches Jean-Luc Vasseur - 38 matches Reynald Pedros - 37 matches Joe Montemurro - 32 matches 🆕 Jonatan Giráldez - 31 matches Arrêt #WOBOLL #UWCL pic.twitter.com/H9oYaNNk0I — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) March 24, 2026

L’ancien coach du Barça a donc connu sa première défaite après avoir dirigé 31 rencontres des Fenottes, soit une de moins que Joe Montemurro qui avait vu son équipe chuté pour la première fois face à Arsenal en demi-finale de Ligue des champions (1-4), soit 32 matchs.

Mais cela reste toujours 75 matchs de moins que l’ovni Patrice Lair qui a du attendre 106 matchs à la tête de l’OL pour connaître sa première défaite. Arrivé sur le banc lyonnais en juin 2010, l’actuel coach de Toluca a vu son équipe s’incliner pour la première fois en Ligue des champions lors du 8e de finale retour face au Turbine Potsdam le 14 novembre 2013 (1-2), soit trois ans et cinq mois après son arrivée.

Reste à retrouver le chemin de la victoire au Groupama Stadium.

Les Lyonnes piégées par les Louves de Wolfsburg