Pronostic Borussia Dortmund Hoffenheim : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Allemagne

Le Borussia Dortmund domine encore Hoffenheim

Mercredi, le 2e tour de la Coupe d’Allemagne se poursuit avec l’affiche entre le Borussia Dortmund et Hoffenheim. Après un début de saison compliqué, les Marsupiaux ont su relever la tête. Mis à part sa défaite concédée au Parc face à Paris en C1 (2-0), Dortmund est invaincu cette saison, mais avait enchâiné les nuls sur ses premières rencontres. En championnat, le club a remporté 6 de ses 7 derniers matchs, pour un bon nul accroché à Francfort dimanche (3-3). Remonté à la 4e place de Bundesliga, le Borussia s’est aussi relancé en Ligue des Champions puisqu’il a su s’imposer la semaine dernière à Newcastle (0-1).

6e de Bundesliga, Hoffenheim est aussi en forme (6 victoires sur les 8 dernières journées) mais a tout de même perdu 2 de ses 4 dernières rencontres. L’une de ces défaites avait eu lieu à domicile, face à Dortmund justement (1-3). Dans ce match, l’excellent Fullkrug avait scoré, mais on peut penser que le désormais remplaçant Sebastian Haller sera cette fois aligné devant. Le buteur franco-ivoirien avait marqué un doublé lors du 1er tour de cette Coupe d’Allemagne. Face à une équipe qu’elle vient de battre, Dortmund pourrait enchaîner.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Borussia Dortmund maîtrise Hoffenheim