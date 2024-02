Face à Hoffenheim, Dortmund renoue avec la défaite

Borussia Dortmund 2-3 TSG Hoffenheim

Buts : Malen (21e), Schlotterbeck (27e) pour le BvB // Bebou (2e), Beier (61e, 64e) pour Hoffenheim

Quand c’est pas le Bayer, c’est Beier.

Avec six points de retard sur le podium, le Borussia Dortmund n’avait pas le droit à l’erreur face à Hoffenheim, pile dans le ventre mou, s’il ne voulait pas se laisser distancer par Stuttgart. Raté : après dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le BvB s’est fait cueillir à froid sur la pelouse de son Westfalenstadion. D’entrée de jeu, Ihlas Bebou intercepte une passe d’Emre Can vers Nico Schlotterbeck avant de tromper Alexander Meyer du droit. Mais derrière, les Schwarzgelben – privés de Mats Hummels, grippé – réagissent vite et bien : Malen égalise du droit également en reprenant un corner de Julian Brandt dévié de la tête par Marco Reus avant que, six minutes plus tard, l’infortuné Nico Schlotterbeck ne se rattrape en reprenant au premier poteau un coup franc du même Reus avec sa caboche.

Au retour des vestiaires, l’avance est mince, et Hoffenheim loin d’être abattu. Lancé en contre-attaque par Grillitsch depuis sa surface à la suite d’une perte de balle de Füllkrug, Maximilian Beier est d’ailleurs trouvé côté gauche et repique dans l’axe pour égaliser grâce à une sacoche qui rentre à l’aide des fesses du pauvre Nico Schlotterbeck. Lequel a vécu un après-midi « montagnesrussesesque », la preuve avec cette mauvaise passe vers un Füllkrug se faisant chiper le ballon par Grillitsch (encore) qui relance vite (encore) et trouve Anton Stach côté droit. Son centre pour Beier (encore) est parfaitement repris du droit (encore), et converti en dixième but pour le jeune attaquant de la TSG cette saison. Ce qui suffira pour prendre trois places au classement, la VAR ayant refusé un penalty à Dortmund en fin de partie à la suite d’un soupçon de faute de main de Grillitsch dans sa surface.

Ne reste plus qu’à sauver la face contre le PSV pour tenter de rattraper une saison déjà ratée.