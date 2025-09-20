S’abonner au mag
Le Real Madrid enchaîne, Mbappé de nouveau buteur

SO
  Real Madrid 2-0 Espanyol

Buts : Militão (22e) et Mbappé (47e) pour le Real Madrid

Carton plein pour le Real.

Cinquième match de championnat cette saison et cinquième victoire pour le Real Madrid qui s’est imposé en patron face à une équipe de l’Espanyol qui était invaincue jusque-là (2-0). 

Quatre jours après son succès face à l’Olympique de Marseille en Ligue des champions (2-1), le Real Madrid a retrouvé son Santiago-Bernabéu. Et cette fois-ci, les supporters en ont eu pour leur argent au niveau des buts marqués. Face à l’Espanyol, les Madrilènes n’ont pas eu besoin de voir l’arbitre désigner le point de penalty pour faire trembler les filets. Non, les hommes de Xabi Alonso ont fait parler la poudre. Et c’est Éder Militão qui a ouvert la voie en envoyant une sacoche du droit depuis les 25 mètres pour ouvrir le score (1-0, 23e). Avant que Kylian Mbappé l’imite au retour des vestiaires avec une frappe des 20 mètres au premier poteau (2-0, 47e). Déjà le 5e but en championnat du capitaine de l’équipe de France cette saison.

Deux pralines qui ont coupé les jambes des Catalans, qui n’ont que très peu mis en danger Thibaut Courtois et qui auraient même pu en prendre trois si Vinícius Junior n’avait pas trouvé le poteau après une première frappe du Kyks repoussée par Marko Dmitrović (66e).

Les adversaires sont prévenus : le Real Madrid de Xabi Alonso compte bien tout gober cette saison. Et en plus, le coach espagnol a pu compter sur les retours de Jude Bellingham et d’Eduardo Camavinga qui ont disputé leurs premières minutes de la saison.

SO

