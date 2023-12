Bernardo Silva veut revenir au Benfica

Le romantisme dans le football n’est vraiment pas mort.

Actuellement lié à Manchester City jusqu’en 2026, Bernardo Silva ne cache pas son envie de retourner jouer un jour pour Benfica, son club formateur. Le Portugais de 29 ans l’a affirmé dans une interview pour A Bola, déclarant qu’il « veut revenir, et j’espère qu’un jour ça arrivera ». Si l’ancien Monégasque ne veut pas quitter de suite les Skyblues, cela s’explique aussi par ses obligations contractuelles avec le club de Manchester : « Il y des obligations contractuelles à respecter et… il faut vivre avec la réalité, le football portugais ne peut rivaliser avec les clubs anglais, espagnols ou même allemands et français d’un point de vue financier ». Le milieu de terrain a bien conscience de sa valeur footballistique et marchande, et sait qu’il devra attendre la fin de son contrat pour quitter City : « Sur les 4 ou 5 dernières années, mon prix en tant que joueur a été estimé à plus de 50 millions et c’est impossible pour un club portugais de payer un tel montant ».

Pour une fin de carrière à la Di Maria ? On dit oui !

