Di María officiellement de retour au Benfica

Retour à la maison.

C’était dans les tuyaux depuis de nombreux jours, voici désormais l’information officielle. Après s’être révélé du côté de Rosario Central, en Argentine, Ángel Di María s’était envolé pour Benfica à 19 ans pour exploser aux yeux de l’Europe. Le Real Madrid, Manchester United, le Paris Saint-Germain, la Juventus… Le feu follet argentin a presque tout gagné et a décidé de revenir à la maison pour boucler la boucle. El Fideo portera le numéro 11 et apportera son expérience au groupe jeune de Roger Schmidt. Pour la petite statistique, Di Maria au SLB c’est 121 matchs, quinze buts et 28 passes décisives. Il avait aussi remporté le championnat en 2010. Il sera présenté demain matin.

C’est fou. Nous sommes le 5 juillet et c’est déjà la plus belle histoire de ce mercato.

Le come-back d'Ángel Di María bientôt officialisé