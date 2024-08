Barça-Athletic Club : Nico Williams au cœur du conflit

Si le football « il a changé », ses coulisses ont également évolué. Dans un marché des transferts complètement hors sol, difficile en effet de savoir qui détient le pouvoir entre clubs et joueurs. Les premiers cités n’hésitent ainsi aucunement à mettre certains de leurs éléments au placard en guise de punition, quand les seconds manient allègrement l’art du bras de fer au moment de faire valoir leurs droits. Et puis il y a les autres. Les indécis, tiraillés entre l’envie d’aller voir ailleurs, parfois plus grand, et celle de rester dans leur cocon pour ne pas décevoir leurs proches ou supporters. Nico Williams se trouve justement dans ce cas de figure. Auteur d’un excellent Euro avec l’Espagne, durant lequel il a inscrit deux buts (contre la Géorgie en huitièmes et l’Angleterre en finale), l’ailier de 22 ans est ainsi hautement convoité par le FC Barcelone. Problème, l’Athletic Club, écurie actuelle de l’Ibéro-Ghanéen, s’oppose fermement à son départ et compte bien le faire savoir au monde entier.

Pour Nico Williams, l’envie est assez claire : il veut rejoindre le Barça. Comme l’annoncent plusieurs sources espagnoles, au-delà de sa belle amitié avec Lamine Yamal, le joueur a effectivement envie de tenter l’aventure dans un club de niveau Ligue des champions et donc de démontrer que son Euro réussi n’était pas un feu de paille. Mais la réalité est tout autre. Malgré ses souhaits, Williams doit composer avec plusieurs facteurs annexes. Le premier est familial. Titulaire à Bilbao aux côtés de son frère Iñaki, le jeune attaquant aurait ainsi longuement discuté avec son aîné, dont les conseils sont de rester encore une saison au Pays basque et de ne pas se précipiter sur la première offre venue.

Provocation basque, impuissance catalane

De l’autre côté, l’Athletic Club a également joué sur la fibre affective dans sa quête de persuasion. Début août, les Lions ont octroyé le numéro 10 à leur jeune talent, jusqu’ici détenu par la légende locale Iker Muniain. « Je suis fier d’obtenir le numéro 10, après Muniain. J’espère marquer l’histoire comme il a pu le faire », a poliment argumenté l’intéressé au moment de recevoir son cadeau. Un geste accueilli comme une prolongation par les supporters bilbayens. Enfin, il est important de noter l’influence de certains coéquipiers – outre Iñaki Williams. En décembre dernier, Unai Simon aurait ainsi été l’un de ceux qui ont encouragé Nico à prolonger jusqu’en 2027, lequel lui a glissé « j’ai suivi ton conseil » au moment de célébrer son nouveau contrat tel que le rapporte Relevo. Cette prolongation longue durée a donc pour objectif de dissuader les prétendants, sauf ceux à même de payer la clause libératoire du joueur, fixée à 58 millions d’euros. Une somme dont ne dispose pas le FC Barcelone, peinant déjà à enregistrer ses recrues.

En position de force, l’Athletic Club, mené par son président, Jon Uriarte, joue donc la carte de la menace. Dernière action en œuvre, celle d’intenter un procès à l’encontre du Barça. En effet, Sport révèle qu’une réunion a eu lieu entre Uriarte et Javier Tebas, président de la Liga, afin d’évoquer ce feuilleton Nico Williams. Le dirigeant basque a prévenu son homologue que si Barcelone envoyait les 58 millions d’euros ou plus, nécessaires à la clause libératoire de Williams, une plainte serait déposée. La raison ? Jon Uriarte dispose d’éléments prouvant l’incapacité du club catalan à assumer une telle somme et à respecter le plafond salarial imposé par la Liga. En cas de plainte aboutie, le transfert serait alors annulé, tel que le prévoit le règlement de la Ligue de football professionnel espagnole. Ultime provocation, détaillée par El Correo, Ernesto Valverde souhaiterait titulariser son joueur au stade de Montjuïc lors de la prochaine journée de championnat contre le Barça, au nez et à la barbe des dirigeants blaugrana. Joueurs, clubs, entraîneurs, tout le monde décide, sauf Nico Williams.

