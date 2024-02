Hugo Ekitike : « Je ne prends jamais les choses comme une défaite »

Sans rancune.

Totalement barré au PSG, Hugo Ekitike n’a joué que huit minutes pendant la première partie de saison dans la capitale. L’attaquant de 21 ans a finalement trouvé une issue de secours cet hiver en signant à Francfort. Un soulagement après des mois de frustration, même si l’ancien du Stade de Reims se veut positif quant à son expérience parisienne. « Ça n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière. Je le prends d’une bonne manière », a-t-il expliqué devant la presse.

« Je ne prends jamais les choses comme une défaite. Pour moi, ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs. Et pour moi, venir ici, c’est le bon choix parce que maintenant, je pense que le plus important, c’est de pouvoir m’exprimer et de pouvoir montrer tout ce que j’ai appris à Paris pendant un an et demi. » Ekitike aura au moins plus de temps de jeu puisqu’il a déjà disputé un petit quart d’heure samedi dernier face à Cologne.

Ça part de là !

