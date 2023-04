Le jour où Randal Kolo Muani a refusé l’OL

Même en France, l’OL ne fait plus rêver.

Très performant cette saison à l’Eintracht Francfort et révélé au très grand public lors de la dernière Coupe du monde, Randal Kolo Muani est l’une des attractions de cette saison 2022-2023. Si l’attaquant s’éclate de l’autre côté du Rhin (16 buts et 14 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues), sa trajectoire aurait pu être bien différente. Consultant pour l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Juninho a révélé ce jeudi qu’il avait tenté de recruter le joueur (alors à Nantes) lorsqu’il était encore directeur sportif de l’OL (juillet 2019-décembre 2021). Une proposition repoussée par Kolo Muani, qui a préféré rejoindre Francfort l’été dernier à la fin de son contrat avec le FCN : « Il n’a pas voulu venir, c’est la vérité. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par points. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé. […]Je pense qu’il aurait été très bien à l’OL, tout le monde le voulait au club mais à l’époque il n’a pas voulu venir. » Selon nos informations, Jean-Michel Aulas lui-même avait également approché le joueur de son côté, par SMS, au cours de l’année 2021.

Le Brésilien explique aussi avoir rapidement été séduit par le profil de celui qui est désormais international français, en énumérant ses qualités : « La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe. C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous ». Évalué à « 100 millions d’euros minimum » par son club, Kolo Muani aurait sans doute été très utile à un OL en grande difficulté en Ligue 1 cette saison.

Quel choix curieux, alors que l’attaquant pourrait être en train de batailler pour la dixième place de Ligue 1, actuellement…

