L’Eintracht Francfort a fixé le prix de Kolo Muani

Le directeur sportif de Francfort affiche le tarif.

Arrivé libre à l’Eintracht Francfort à l’été 2022, la progression de Randal Kolo Muani cette saison pourrait rapporter gros au club allemand. Le directeur sportif, Markus Krösche, a révélé à Sky Sports Deutschland le montant qu’il attendait pour lâcher l’attaquant de 24 ans, auteur de onze buts et dix passes décisives en championnat cette saison.

«Kolo Muani, c’est 100 millions d’euros minimum, a-t-il lancé. Nous avons clairement dit que nous ne voulions pas vendre les meilleurs artistes. Il n’y a aucune raison à cela et ça restera ainsi ». Sous contrat jusqu’en 2027 avec Francfort, Kolo Muani ne devrait pas manquer de courtisans cet été et a déjà affiché son ambition de jouer dans les plus grands clubs européens.

Et niveau gros sous, on ne plaisante pas dans la capitale financière de l'Europe.







