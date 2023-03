Randal Kolo Muani : « Je suis prêt à toutes les épreuves »

Randal Kolo Muani, 3 mois plus tard.

Il faisait partie des joueurs que l’on voulait le plus revoir, après une Coupe du monde réussie et surtout cette action qui « aurait pu changer » sa vie, comme il l’interprète pour L’Équipe. Et Kolo Muani évoque son retour avec un sourire qui témoigne de son ambition : « J’attendais ce moment avec impatience, c’est toujours un plaisir. Comme si c’était la première fois, avoue-t-il. […]J’avais hâte de revenir après la Coupe du monde et de passer à autre chose. […] C’est vrai que je ne reviens pas avec le même statut. Mais, après, c’est la même chose, on est toujours les mêmes.[…] (Être titulaire avec les Bleus ?) Je suis prêt pour ça, mais ce sera au coach de décider. […] Ça va venir si je continue comme ça et que je continue à être appelé. C’est un objectif que je me fixe. »

Il revient aussi bien évidemment sur cette finale où il a impressionné puis échoué sur l’action face à Emiliano Martínez à la 120e+3 : « Je peux la regarder trois ou quatre fois d’affilée encore. Je suis très léger avec tout ça. Ça va me donner le courage d’avancer pour la mettre la prochaine fois. […] Je ne vais pas mentir, j’ai la haine. » Aujourd’hui, à 24 ans, il explique son ascension fulgurante et son avenir qui pourrait s’écrire ailleurs qu’à Francfort : « Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c’est ma troisième saison. […] En un an, beaucoup de choses ont changé. Dans mon quotidien, je fais attention à ne pas trop sortir, j’ai mis en place une structure autour de moi avec un cuisinier, un kiné, préparateur physique, vidéo… À Nantes, je pense que j’étais trop jeune encore pour avoir tout ça. […] Le football, c’était le plaisir. Et j’en abusais. Maintenant, je garde le plaisir, mais je sais que c’est un métier aussi. […] Dans tous les cas, je suis prêt à toutes les épreuves. Prêt à tout casser. »

La Randal Kolo Mania ne fait que commencer.

