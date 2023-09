José Mourinho lassé par Renato Sanches

Un prêt sans aucune garantie.

Un an après avoir tenté de relancer, en vain, Georginio Wijnaldum, l’AS Roma s’est lancée de nouveaux défis. Durant l’intersaison, La Louve s’est ainsi penchée sur des joueurs de Ligue 1 dont le niveau et la régularité pouvaient parfois interroger : Houssem Aouar, Leandro Paredes et Renato Sanches. Et ce dernier a déjà montré montré ses limites en ce début de saison avec deux matchs ratés à cause de problèmes musculaires, et une nouvelle blessure survenue ce jeudi face au Shérif Tiraspol en Ligue Europa (victoire 2-1 des Romains).

Après le coup de sifflet final, José Mourinho est donc revenu sur la situation de son compatriote. Quelque peu désabusé, le Special One a fait ce qu’il maîtrise le mieux : tirer à balle réelle. « Renato est trop souvent incertain, regrette l’entraîneur de l’AS Roma. C’est difficile de comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué quarante-cinq minutes lors du dernier match. Il a eu trois jours de récupération, il était en super forme pour jouer aujourd’hui, mais il a ressenti quelque chose. »

😬 La réaction de Mourinho après la blessure de Renato Sanches jeudi soir face au Sheriff Tiraspol 🗣️ "Renato Sanches est trop souvent incertain. On se fatigue à essayer de comprendre. Le Bayern n'a pas compris, le PSG non plus" pic.twitter.com/mqmU5yrxtl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2023

Le plus grand accomplissement de sa carrière pourrait donc être de faire de Renato Sanches un joueur fiable.

