Renato Sanches encore prêté par le PSG

Le serpent se mord la queue.

À l’été 2026, au sortir d’un Euro plus que remarqué, Renato Sanches avait quitté Benfica en cédant aux sirènes du Bayern Munich. Huit ans plus tard, les galères se sont enchaînées pour le Portugais, qui a connu quatre clubs différents sans compter celui de Bavière. Il retourne donc dans son club formateur, en provenance du Paris Saint-Germain, sous la forme d’un prêt.

Arrivé au PSG en 2022, l’international portugais n’a jamais convaincu, notamment à cause de nombreuses blessures. La saison dernière, le milieu polyvalent en passe de fêter ses 27 ans avait été prêté à l’AS Roma et ne s’est pas plus fait remarquer avec seulement douze matchs disputés toutes compétitions confondues, pour un petit but.

Il fait le trajet inverse de João Neves.

Bientôt une recrue venue du Portugal au PSG ?