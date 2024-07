Bientôt une recrue venue du Portugal au PSG ?

Bientôt un quatrième Portugais à Paris.

Le PSG et le Benfica Lisbonne se sont mis d’accord pour le transfert de João Neves, annonce L’Équipe ce mercredi. Le petit prodige portugais de 19 ans rejoindra le champion de France pour cinq ans, contre 70 millions d’euros. Ce serait le quatrième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière Neymar, Kylian Mbappé, et Randal Kolo Muani.

Le milieu de terrain de 19 ans, formé chez les Águias, était également pisté par les deux Manchester. Son président Rui Costa avait fixé sa clause libératoire à 120 millions d’euros. Titulaire indiscutable au SLB, João Neves était présent à l’Euro avec le Portugal cet été. Après une saison passée en prêt à l’AS Roma, l’international portugais Renato Sanches fait lui le chemin inverse, et rejoint son club formateur en prêt pour une saison, toujours selon L’Équipe.

Merci au PSG de remplir les caisses de Benfica chaque année.

