Renato Sanches sorti après 18 minutes de jeu, José Mourinho s’excuse

Un coup de mou ?

Entré à la pause face à Bologne (2-0), Renato Sanches a été impuissant sur le deuxième but adverse et est sorti dépité à la 63e minute. Tête basse, le milieu prêté par le Paris Saint-Germain a longuement fait le tour du terrain au moment de son remplacement, sans doute sonné. Certains ont sûrement pensé à une blessure pour celui qui n’a disputé que cinq matchs de Serie A cette saison – dont ces 18 petites minutes – et qui reste abonné à l’infirmerie, mais c’est finalement uniquement un choix de l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho.

Connu comme étant inflexible et déjà fatigué par son compatriote, le coach de la Louve s’est finalement révélé avoir un cœur après la rencontre. Interrogé sur ce changement, le Portugais a clairement expliqué sa décision : « Je demande publiquement pardon à Renato Sanches. Mais je me suis senti le devoir de faire ce choix, je pensais que c’était le meilleur pour l’équipe. Je sais que c’est dur. Le remplacer après 18 minutes est une décision difficile pour le joueur, mais aussi pour l’entraîneur. J’ai fait cela trois ou quatre fois au cours de ma carrière. Je suis désolé pour Renato. »

Décidément spécial.