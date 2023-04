La Roma s'impose à Turin et s'installe sur le podium

Torino FC 0-1 AS Roma

But : Dybala (8e) pour les Giallorossi

Au terme d’un match maitrisé tactiquement, la Roma est parvenue à s’imposer 1-0 sur la pelouse du Torino et réalise la bonne opération du week-end.

Après les matchs nuls des deux Milan, la bande à Mourinho fêtera donc Pâques sur le podium. Et ce déplacement à Turin ne pouvait pas mieux que commencer pour les Giallorossi, qui obtiennent un penalty après une main baladeuse du défense turinois Schuurs sur une frappe de Zalewski. Sans trembler, Paulo Dybala ouvre le score et en profite au passage pour inscrire son onzième but de la saison en Serie A (0-1, 8e). Aussitôt cette ouverture du score, la Roma décide de faire le dos rond et de laisser le cuir aux Granata. Le Torino domine, donc.

Mais exceptée une reprise aux 30 mètres de Rodríguez (16e), les locaux ne réussissent pas vraiment à mettre en difficulté la forteresse romaine. Il faut même attendre la seconde période pour voir la première tentative turinoise cadrée, avec un coup de casque de Mirančuk repoussé par une superbe parade de Rui Patrício (47e). Très peu sollicité dans ce match, le portier portugais se montre sérieux quand il le faut. Comme sur cette frappe de Pellegri, légèrement contrée par Smalling (89e). Solides et disciplinés, les Romains résistent aux offensives turinoises : ils parviennent à repartir du Piémont avec ce court, mais précieux succès.

Difficile de faire plus Mourinhesque, comme victoire.

Torino FC (3-4-2-1) : Milinković-Savić – Buongiorno (Karamoh, 79e), Schuurs, Gravillon (Djidji, 62e) – Rodríguez, Gineitis, Ricci (Vlašić, 62e), Singo – Radonjić (Lazaro, 79e), Mirančuk – Sanabria (Pellegri, 62e). Entraîneur : Ivan Jurić.

AS Roma (3-4-2-1) : Patrício – Llorente, Smalling, Mancini – Spinazzola, Wijnaldum, Cristante, Zalewski – El Shaarawy (Pellegrini, 70e), Dybala (Abraham, 83e) – Solbakken (Matić, 74e). Entraîneur : José Mourinho.