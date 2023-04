Des émeutes éclatent après une défaite de l’Olympiakos

Le film À mort l’arbitre (1984) devrait faire un carton en Grèce.

Ce dimanche, la cinquième journée des playoffs du championnat Grec était marquée par l’opposition entre l’Olympiakos et l’AEK Athènes. Au coup de sifflet final du match perdu par l’Olympiakos (1-3), des dizaines de supporters locaux ont envahi la pelouse du stade Georgios Karaïskakis. Sièges arrachés, jets de fumigènes, la situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre tandis que les joueurs et le staff de l’AEK regagnaient les vestiaires. Quelques instants plus tôt, le président du club du pirée Evangelos Marinakis était lui-même descendu sur la pelouse pour s’en prendre verbalement à l’arbitre du match.

🇬🇷🔴 Olympiacos fans stormed the pitch and rioted after losing the huge derby game vs AEK Athens! pic.twitter.com/2gqEpDnI1K — EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2023

« Les fraudeurs et les escrocs ont montré qu’ils n’avaient aucun scrupule. Ils ont sifflé un penalty dans une phase où il n’y a pas de contact. Ils ne sont même pas allés voir la VAR alors qu’il y avait une faute claire avant le but de l’AEK. Toute la Grèce est dégoûtée. Les escrocs de (la fédération hellénique de football) et le gouvernement, incapable de s’occuper d’eux, ont tué le football! », a dénoncé l’Olympiakos dans un communiqué envoyé à l’AFP. L’entraîneur des rouges et blancs, José Anigo ne doit pas être trop dépaysé.

