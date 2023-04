Míchel démissionne de l’Olympiakos, Anigo intérimaire

L’Olympiakos de Marseille est en crise.

Pourtant sur une série de sept matchs sans défaite, l’Olympiakos a annoncé ce lundi la démission de son entraîneur Míchel Gonzalez. « J’ai fait part de ma décision de démissionner à la direction du club, a déclaré l’ancien coach de l’OM entre 2015 et 2016 dans le communiqué du club. Je pense que c’est le meilleur moment pour le club. Je remercie l’ensemble du club pour sa coopération au cours de ces mois intenses, je pars en ami et je souhaite au club d’atteindre tous ses objectifs. » L’Espagnol était revenu en septembre dernier sur le banc du club du Pirée, qu’il avait déjà fréquenté entre 2013 et 2015.

Troisième du championnat à trois points du leader, l’AEK Athènes, l’Olympiakos continuera la saison avec José Anigo sur le banc. Directeur de l’académie et directeur du football dans le club du Pirée, il sera aux commandes de l’équipe mercredi pour la réception du PAOK en championnat.

James Rodriguez sous les ordres de José Anigo, c’est ça le multivers.

Dijon s'en remet à Dupraz