Pronostic Bruges Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Dortmund s’en sort face au Club Bruges

Le Club Bruges a ajouté l’an passé une ligne à son palmarès en remportant une nouvelle Jupiler League. En revanche, la formation belge regrettera son élimination en demi-finale de la Conference League par la Fiorentina. L’équipe entrainée par Nicky Hayen a connu une entrée laborieuse dans cette saison avec une défaite en Super Coupe de Belgique face à l’Union Saint-Gilloise. Ensuite, le Club a signé 3 journées de championnat sans la moindre victoire avec 2 revers et 1 nul. Finalement, les partenaires de Vanaken semblent avoir trouvé leur rythme de croisière avec 4 succès consécutifs, dont le dernier en date à Courtrai (0-3). Le technicien belge possède un effectif de qualité avec le portier international Mignolet, le capitaine Vanaken, le Grec Tzolis, le Suédois Nilsson ou le Danois Skov Olsen

De son côté, le Borussia Dortmund a surpris tout son monde l’an passé en se hissant en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Lors de cette rencontre, le club allemand a montré de bonnes choses avant de buter sur l’incroyable efficacité de la Maison Blanche. L’intersaison a été agitée pour le BvB avec le départ de plusieurs joueurs importants comme les Reus, Hummels, Haller, Maatsen ou Sancho mais aussi avec le changement d’entraineur puisque Sahin a succédé à Terzic. Après avoir logiquement dominé le Phonix Lubeck en Coupe, Dortmund a fait le taf à domicile en championnat lors des réceptions de l’Eintracht Francfort (2-0) et d’Heidenheim (4-2). En déplacement, les Marsupiaux ont laissé des points en route contre le Werder Brême (0-0). Arrivé cet été, Guirassy n’a joué qu’un match pour l’instant et c’est plutôt Adeyemi (2 buts), Bynoe-Gittens (2 buts) et Malen (1 but) qui sont à suivre. Impressionnant sur la scène européenne la saison passée, Dortmund devrait s’en sortir face au Club Bruges.

